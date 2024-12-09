2024-12-09 12:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الأثنين، أن العراق صعد إلى المرتبة الثالثة عربياً بعد السعودية والجزائر، والـ28 عالمياً ضمن قائمة أكبر 100 دولة من حيث احتياطي الذهب، بعد خروج لبنان من التصنيف.

وبحسب أحدث تقرير نشره المجلس في كانون الأول 2024، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ارتفعت حيازة العراق من الذهب إلى 152.7 طناً، بعد أن كانت 152.5 طناً في الشهر الماضي.

وتشكل هذه الحيازات 11.5% من إجمالي احتياطاته الأخرى، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عربياً.

وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تواصل تصدر قائمة أكبر حيازات الذهب في العالم، بواقع 8,133.5 طناً، تليها ألمانيا بـ3,351.5 طناً، ومن ثم إيطاليا بـ2,814 طناً. فيما تذيلت البوسنة والهرسك القائمة بـ1.5 طن".

لم يذكر المجلس سبب خروج لبنان من القائمة، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثالثة عربياً، حيث بلغ احتياطيها في الشهر السابق 286.8 طناً.

يُذكر أن المجلس العالمي للذهب يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ويمتلك خبرة واسعة في فهم العوامل المؤثرة على سوق الذهب. يضم المجلس أكبر شركات تعدين الذهب في العالم.