أربع سنوات سجن بحق "محمد جوحي"

2024-12-09 13:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، يوم الاثنين، حكما بسجن "محمد جوحي" المتهم الأول بما تُعرف بقضية "التنصت" لمدة أربع سنوات.

وكانت حددت محكمة جنايات الكرخ قد حددت التاسع من شهر كانون الأول الجاري (اليوم) موعداً للمحاكمة.

وفي آب الماضي، أعلن النائب مصطفى سند عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء، ضمت موظفين وضباطاً بينهم المقرب محمد جوحي، وبين أن الشبكة كانت تنفذ أعمالاً غير قانونية مثل التنصت على هواتف سياسيين، بالإضافة إلى توجيه جيوش إلكترونية ونشر أخبار مزيفة.

كما اعترفت الشبكة خلال التحقيقات، بحسب سند، بتنفيذ عمليات تزوير، من بينها انتحال رقم مالك قناة الشرقية، سعد البزاز، لنشر أخبار كاذبة.