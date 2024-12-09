إجراء قرعة دوري المحترفين للشباب لكرة الصالات

2024-12-09 14:00:23 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرت لجنةُ الصالات والشاطئية في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، قرعةَ دوري المحترفين للشباب لموسم 2025/2024 .وتم توزيعُ الفرق المشاركة بين أربع مجموعات، وينطلق الدوري في 20224/12/29 ، وأسفرت مبارياتُ المجموعة الجنوبية عن مواجهةِ شباب البصرة وغاز الجنوب ونفط البصرة يلاعب بلدية البصرة، وفي مجموعةِ الفرات الأوسط يتواجه الشرقية مع أوروك، ويلتقي الحشد الشعبي، نفط الوسط، وفي مجموعةِ بغداد الأولى سيلاعب الجيش، دجلة الجامعة، وآليات الشرطة يلاقي المصافي، وفي مجموعة بغداد الثانية يلاعب الموارد المائية، الدفاع الجوي، وأمانة بغداد يلتقي الشرطة.وقال رئيسُ لجنة الصالات والشاطئية، علي عبدالحسين، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الاتحادَ يولي اهتماماً كبيراً بدوري الشباب للصالاتِ، لأنه التأسيسُ الصحيحُ لبناءِ قاعدةٍ واسعةٍ من اللاعبين المُميزين" ، مبيناً أن" دوري الشباب للصالات محطةٌ مهمةٌ لتطويرِ قدراتِ اللاعبين بشكلٍ يجعلهم مؤهلين لتمثيل المنتخباتِ الوطنيّة أو الفرق الأولى لأنديتهم، لذلك على جميع الأنديةِ الاهتمام بفرقِ الشباب، وتوفير جميع مستلزمات النجاح".يذكر أن الفرقَ الـ (16) المشاركة قسمت الى أربع مجموعات، يتأهل من كلِ مجموعةٍ فريقان يلعبان بخروج المغلوب وصولاً إلى المباراةِ النهائيّة.



