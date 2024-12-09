الموارد المائية: العراق ملتزم بتحقيق اهداف التنمية المستدامة

2024-12-09 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، التزام العراق بتحقيق اهداف التنمية المستدامة رغم التحديات التي يواجهها في ندرة المياه.

وذكر بيان لوزارة الموارد، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها عون ذياب ترأس الوفد الوزاري المشارك في أعمال المنتدى الدولي الأول للتربة والمياه 2024 والمقام في تايلند بانكوك، والمنظم من قبل منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة" مبينا انه "شهد المنتدى مناقشة عدة محاور تهتم بإدارة المياه واستدامتها عالمياً تحت ظروف التغيرات المناخية والتربة".

وقال الوزير في كلمته التي ألقاها إن :المنتدى يعد منصة هامة لمناقشة التحديات المشتركة في إدارة المياه والتربة وبناء الشراكات لمواجهة شح المياه وتأثيراتها على المجتمعات"، مضيفاً ان "حجم التحديات التي تواجه موارد المياه اخذت تتنامى نتيجة اتساع فجوة العرض والطلب على المياه".

وبين أن "خطة التنمية المستدامة 2030 أبرزت أهمية المياه وزيادة كفاءة إدارة الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات لتأمين المياه وتحقيق الاستدامة البيئية لتلبية الاحتياجات في مختلف الظروف"، منوهاً الى أن "الوزارة اتخذت إجراءات عديدة لمعالجة نقص الإيرادات المائية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة ووضع خطة لحفر آبار المياه الجوفية في المناطق النائية ".

وأشار الوزير ذياب الى ان "من أولويات الوزارة التحول في نقل المياه بالأنابيب لتقليل الهدر والسيطرة على توزيعات المياه والحد من التجاوزات ورفع كفاءة إيصال المياه بكمية ونوعية جيدة لكافة المستفيدين"، موضحا ان "العراق يمتلك خارطة طريق تحت عنوان الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والعمل على تحديثها لضمان الأمن المائي والغذائي والبيئي وأمن الطاقة".

وختم الوزير مؤكدا ان "العراق ملتزم بتحقيق اهداف التنمية المستدامة رغم التحديات التي يواجهها في ندرة المياه، وتقديم نموذج يحتذى به وتعزيز الشراكة والتعاون لمستقبل مائي افضل ونشر السلام والاستقرار في المنطقة".