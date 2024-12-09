2024-12-09 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت محكمة القضاء الاداري، اليوم الإثنين (9 كانون الأول 2024)، ردّ الطعن المقدم من علي الكريم، فيما أعلنت عودة عادل الصميدعي رئيسًا لمجلس محافظة صلاح الدين.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة تضمنت قرارًا من محكمة القضاء الإداري التي تشكلت بتاريخ 2024/12/9 برئاسة المستشار بشار احمد محمد وعضوية كل من المستشار المساعد ضياء عبدالله عبود والمستشار المساعد عامر زغير محيسن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار بعودة عادل الصميدعي رئيسًا لمجلس محافظة صلاح الدين".

وجاء في الوثيقة: وجدت المحكمة ان المتظلم يعترض على قرارها المتضمن إيقاف تنفيذ القرار المرقم (75) المتضمن اقالة طالب الامر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، وان الأسباب المقدمة في التظلم غير كافية ولا تستند الى أسباب قانونية في الرجوع عن قرار وقف الإجراءات، وعليه قررت المحكمة بالاتفاق رفض التظلم وتأييد قرارها الصادر بالدعوى استنادا الحكم المادة (153) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 قراراً قابلا للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا.



