وزير التربية: الإنجازات متقادمة ونطمح للمزيد دعما للأبنية المدرسية

2024-12-09 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أشاد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الإثنين (9 كانون الأول 2024)، بالمنجزات المتحققة من قبل فريق الجهد الخدمي والهندسي في دعم المشاريع التربوية بناءً وتجهيزًا بالمقاعد والسبورات والمستلزمات الضرورية على مدى الأشهر المتعاقبة.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن" الجبوري استقبل رئيس الفريق عبد الرزاق المالكي في العاصمة بغداد، واكد تحقيق إنجازات متقادمة بفضل تعاضد الجهود الحكومية والجهات الساندة.

وأضاف البيان، أن" الطرفين ناقشا الخطط المستقبلية للارتقاء بواقع العمل وجعله أكثر شمولية والاتفاق على تشكيل فريق مشترك يتابع مراحل وخطوات تأهيل الصحيات في المدارس وتخصيص جزء كبير من برامج الترميم والبناء الى محافظة البصرة نظرا لاحتياجها الشديد للأبنية المدرسية نتيجة التزايد السكاني والاكتظاظ الحاصل داخل الصفوف الدراسية".