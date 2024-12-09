2024-12-09 15:00:05 - المصدر: ايشان

كشف النائب مصطفى سند، يوم الاثنين، عن موعد محاكمة “محمد جوحي”، المتهم الأول بما تُعرف بقضية “التنصت”، بأحد الشكاوى المقامة من قبل النائب سند، في حين أكد أن قضية التنصت ستكون عقوبتها شديدة. وقال سند، في منشور على فيسبوك، تابعته منصة “إيشان”، إن “محكمة جنايات الكرخ حددت التاسع من شهر كانون الأول الحالي موعداً […]

ظهرت المقالة سند يكشف عن موعد جديد لمحاكمة جوحي: تهمة التنصت ثبتت عليه وعقوبتها شديدة أولاً على ايشان.



