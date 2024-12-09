” بعيدا عن الإبتهاج الطفولي”.. دبلوماسية “معاوية” أم “الحجاج” ؟..باحث أردني بارز يوجه “أسئلة ” للنظام الجديد : “هل يسمح لحماس والفصائل بالعودة للعمل المقاوم في دمشق؟ “..هل ستفتحون مكاتب لـ”الموساد” وتسمحون بـ”كردستان سوري” ؟..ما هي حدود “جغرافيا بلاد الشام” التي “ستتحرر”؟
2024-12-09 15:00:06 - المصدر: راي اليوم
عمان- رأي اليوم – خاص
إقترح الباحث الأردني البارز في علم المستقبليات الدكتور وليد عبد الحي الإجابة على بعض الأسئلة المعقدة قبل الإسترسال فيما أسماه الفرح الطفولي بسقوط النظام السوري السابق .
وطرح عبد الحي مجموعة أسئلة معقدة بعيدا عن ضجيج الفرح الطفولي أهمها موقف النظام السياسي السوري الجديد من خارطة مكاتب وتواجد التنظيمات الفلسطينية المسلحة المحسوبة على خط المقاومة مثل الجبهة الشعبية والقيادة العامة والجهاد الإسلامي ..هل سيقوم النظام الجديد بتصفيتها ام سيطلب منها الإستمرار بالمقاومة ؟
ثم سأل عبد الحي : هل سيسمح لحركة حماس بالعودة الفاعلة للساحة السورية ؟.… [+]