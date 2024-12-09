العراق يحصد سبعة أوسمة ملونة في البطولة الدولية بالقوس والسهم

2024-12-09 15:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصد منتخب العراق بالقوس والسهم، يوم الإثنين، سبعة أوسمة ملونة في البطولة الدولية بنسختها الثانية التي أقيمت في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق، بمشاركة تسع دول.

وأسفرت منافسات فعالية القوس المحدب للنساء عن فوز لاعبة منتخب العراق رند سعد بالوسام الذهبي، تلتها لاعبة منتخب مصر ندى عزام التي أحرزت المركز الثاني والوسام الفضي، وكان الوسام النحاسي من نصيب لاعبة منتخب الأردن ديانا الداوود.

وفي منافسات فعالية القوس المحدب للرجال، توج لاعب منتخب مصر علي عبد البار بالوسام الذهبي، وحل بالمركز الثاني لاعب منتخب العراق بهاء الدين العلي، وأحرز النحاس لاعب منتخب العراق أيضاً عبد الله المشهداني.

وشهدت البطولة حضور النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، السيد زياد حسن، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدكتور هرده رؤوف،