الأعرجي والسفير الفرنسي يتباحثان حول الأوضاع في سوريا ومخيم الهول

2024-12-09 15:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، مع السفير الفرنسي في بغداد، باتريك دوريل الأوضاع في سوريا ومخيم الهول.

وذكر بيان لمستشارية الامن القومي، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاعرجي استقبل، بمكتبه السفير الفرنسي في بغداد، باتريك دوريل، واستعرض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأحداث الأخيرة في الجارة سوريا، إلى جانب بحث مستقبل ملف مخيم الهول السوري واهمية استجابة المجتمع الدولي لحل هذا الملف".

واكد الأعرجي بحسب البيان "موقف العراق الثابت الذي طرحته الحكومة العراقية في الوقوف مع إرادة الشعوب"، مشيرا إلى ان "العراق يراقب مايحدث في سوريا ويتطلع إلى ترسيخ استقرارها ووحدة شعبها".

من جانبه أشار السفير الفرنسي، الى ان "رؤية بلاده تتطابق مع توجّه العراق في تحليل ومراقبة ما يحدث في سوريا وضرورة العمل على تكوين موقف دولي موحد بصدد التطورات الأخيرة".