الشرطة الاتحادية تلقي القبض على قاتلة زوجها غربي بغداد

2024-12-09 15:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الإثنين (9 كانون الأول 2024)، القاء القبض على امرأة قتلت زوجها إثر خلاف بينهما في العاصة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" إثر بلاغ أمني حول وقوع جريمة قتل غربي بغداد، تمكنت قوة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بإسناد الجهد الاستخباري، من تطويق موقع الحادث واستدعاء مفرزة من الأدلة الجنائية".

وأضافت، أن" المعلومات الأولية أكدت وقوع جريمة قتل تم ارتكابها من قبل زوجة المجني عليه نتيجة خلاف عائلي، وقد نجحت القوة المنفذة للواجب في إلقاء القبض على المتهمة خلال وقت قياسي، وإحالتها بشكل رسمي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة".