2024-12-09 15:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بحبس المتهم بشبكة التجسس محمد جوحي اربع سنوات. وقال مصدر قضائي، لـ”عراق اوبزيرفر”، إن ” محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب ، اصدرت حكما بحق الموظف في مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والذي كان يدير شبكة تجسس، محمد جوحي”، لافتا الى ان “المحكمة …

The post عاجل| الحكم بالسجن 4 سنوات بحق المتهم بشبكة “التجسس” محمد جوحي first appeared on Observer Iraq.