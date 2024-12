2024-12-09 15:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

جنايات النجف الاشرف تصدر حكما بالحبس الشديد و لمدة سنتين لكل من مدير العقود السابق و رئيس القسم القانوني السابق في مطار النجف الاشرف الدولي وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات

