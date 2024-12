2024-12-09 15:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اربيل/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 573 دعوى قضائية تتعلق بقضايا فساد خلال العام 2024. وقال رئيس الهيئة أحمد أنور، في مؤتمر صحفي أن “الفساد يعد تهديدًا كبيرًا للمؤسسات في العراق وإقليم كوردستان”. وأضاف أنه خلال العام 2024 تم تسجيل 573 دعوى قضائية تتعلق بقضايا فساد، حيث تم إرسال …

The post خلال 2024.. 573 دعوى قضائية تتعلق بقضايا فساد في كوردستان first appeared on Observer Iraq.