2024-12-09 15:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بأن القوات الأمنية ألقت القبض علىثلاثة أشخاص قاموا باختطاف امرأة واغتصابها في جنوب شرقي العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة الرصافة تمكنت من إلقاء القبض علىثلاثة أشخاص بينهم منتسبون بوزارة الدفاع، متهمين باغتصاب امرأة بعد اختطافها تحتتهديد السلاح في منطقة الزعفرانية".

وبينأنه "تم نقل المتهمين إلى مركز أمني للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونيةبحقهم".