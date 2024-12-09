2024-12-09 16:00:04 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف امرأة واغتصابها في جنوب شرقي العاصمة. وقال المصدر لمنصة “إيشان” إن “قوة من شرطة الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بينهم منتسبون بوزارة الدفاع، متهمين باغتصاب امرأة بعد اختطافها تحت تهديد السلاح في منطقة […]

ظهرت المقالة بينهم منتسبون بوزارة الدفاع.. اعتقال 3 متهمين اختطفوا امرأة واغتصبوها في بغداد أولاً على ايشان.



