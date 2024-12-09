2024-12-09 17:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن نائب رئيس مجلس ديالى سالم التميمي، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، انطلاق خطة واسعة لفتح الطرق المغلقة في ثاني اكبر مدن المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المراحل الصعبة التي مرت بها الخالص ثاني اكبر مدن ديالى بسبب عمليات الاستهداف المتكررة دفعت الى غلق طرق وتحديد مسارات الدخول والخروج لأكثر من 20 سنة".

وأضاف، انه "بعد الاستقرار الأمني تم تشكيل فريق امني واستحصال الموافقات الأصولية لفتح كل الطرق المغلقة في الخالص وتوسيع مداخل الخروج والدخول لتصبح أربعة لكل منها بدلا من اثنين من اجل خلق مرونة وانسيابية في الحركة وإعادة الانتعاش للأسواق".

وأشار التميمي الى، ان "رفع الاسوار الكونكريتية بعد مرور 20 سنة رسالة إيجابية للراي العام في أهمية التعاطي مع مفهوم الاستقرار وتجاوز تراكمات مراحل صعبة مرت بها المدينة بسبب الإرهاب".