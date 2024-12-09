الدولار ينخفض في بغداد ويستقر بأربيل مع إغلاق البورصة

2024-12-09 17:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواقبغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاقالبورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيالكفاح والحارثية لتسجل 150700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحليةفي بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغالشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينارلكل 100 دولار، وسعر الشراء 150400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.