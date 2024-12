2024-12-09 17:27:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الإثنين، أن العراق استعد مبكراً لتعزيز وحماية حدوده الغربية وتأمين جبهته الداخلية، وفيما أشار إلى أن هناك موقفاً ثابتا يدعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، لفت إلى أن موقف العراق يشدد على أن لا يكون الإرهاب جزءاً من أية حالة سياسية …

The post المشتركة: العراق استعد مبكراً لحماية حدوده وتأمين جبهته الداخلية first appeared on Observer Iraq.