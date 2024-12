2024-12-09 17:27:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ألغت وزارة الدفاع، المجالس التحقيقية الخاصة بظهور الضباط الأحداث على مواقع التواصل. وبحسب وثيقة رسمية ، وردت لـ عراق اوبزيرفر، فإنه سيتم توقيع تعهد خطي من الضباط بعدم الظهور مرة اخرى والاساءة للمؤسسة العسكرية. ادناه الوثيقة:

The post الدفاع توجه بإلغاء المجالس التحقيقية المشكلة بحق ضباط وموظفي الوزارة first appeared on Observer Iraq.