بحضور نجوم عرب وأجانب.. انطلاق مهرجان دهوك السينمائي الدولي (صور)

2024-12-09 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقتقبل قليل فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي، في قاعةالمؤتمرات بجامعة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وقال حسن عارف،مسؤول اللجنة المنظمة للمهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من الشخصياتالفنية في مجالات عدة من اقليم كوردستان والعراق، إضافة إلى مشاركة شخصيات فنية مندول اجنبية وعربية".

وأضاف عارف، أن"عدد الافلام المشاركة في المهرجان يصل إلى 107"، لافتاً إلى أن "46منها أفلام كوردية و61 عربيأ وأجنبيأ".

من جانبه، أوضحمديرر مهرجان دهوك السينمائي الدولي، للوكالة أن "رسالة المهرجان هذا العامهي الرياضة، وأن ضيف المهرجان هو الهند"، مردفاً بالقول، إن هناك أفلاماً ستعرضلأول مرة في مدينة زاخو أيضأ ضمن فقرات البرنامج والتي تتضمن تقديم ندوات وحواراتحول السينما".