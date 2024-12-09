2024-12-09 18:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التربية، ابراهيم الجبوري، اليوم الإثنين، (9 كانون الأول 2024)، عن قرب تزويد المدارس بخدمة الإنترنت المجاني.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته "بغداد اليوم"، ان الجبوري أشار خلال لقائه فريق شركة هواوي بحضور مدير عام التخطيط دريد الحيالي الى أهمية إدخال البرامج التكنولوجية الحديثة الى الفضاء التربوي بالتعاون مع الشركات العالمية خاصة بعد إطلاق الخطط الوزارية المتعلقة بالأتمتة ورقمنة المناهج وذلك في أثناء حديثه".

ناقش الجانبان، وفقاً للبيان "الضرورة الحتمية للتحول الرقمي والتوجه نحو تطوير القدرات وتحديث عمل المختبرات والنأي بها عن الطرق التقليدية التي باتت تشكل عائقا في رفع مستوى التحسن العلمي والاستيعاب لدى الطلبة خاصة مع دخول الادوات التكنولوجية الى عالم الإبداع والابتكار كالذكاء الاصطناعي".

من جانبه أكد الجبوري، انه "تمكن من الحصول على موافقة شركة ايرثلنك لتزويد المدارس العراقية بخط انترنيت مجاني في بادرة لفتح أفق التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة للنهوض بواقع المؤسسات التربوية الرقمي المواكب للحداثة، علما ان اللقاء جرى في مبنى الوزارة، اليوم".