ميسان.. الإطاحة بأحد أفراد عصابة سطو مسلح ترتدي "الزي العسكري" في عملياتها

2024-12-09 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة محافظة ميسان اللواء لفتة المحمداوي، يوم الاثنين، القبض على أحد أفراد عصابة سطو مسلح ترتدي الزي العسكري وتنتحل صفة القوات اﻻمنية وتقوم بسرقة دور المواطنين.

وقال المحمداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قسم مكافحة اجرام ميسان، تمكن من إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة بعد عدة عمليات ملاحقة وتعقب أدت إلى الإطاحة به في إحدى الأقضية جنوب المحافظة".

وأضاف أن "هذه العصابة ألقي القبض على اثنين من أفرادها من قبل القسم مكافحة إجرام ميسان، في وقت سابق من العام الحالي، وهي مطلوبة بعدة جرائم سطو مسلح داخل وخارج المحافظة وتنتحل صفة القوات الأمنية بتنفيذ جرائمها".