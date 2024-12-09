2024-12-09 18:27:04 - المصدر: ايشان

اللحى والتشدد بعد سقوط الأسد “خريج شريعة” يدير الحكومة الانتقالية كلّف أحمد الشرع، محمد البشير بتشكيل حكومة سوريا الجديد، وهو حاصل على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة “إدلب” عام 2021، وكان مديراً للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف. شغل البشير منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023، وهو من […]

ظهرت المقالة “خريج شريعة” الشرع يكلف “ملتحياً من إدلب” بإدارة حكومة سوريا الجديدة أولاً على ايشان.



