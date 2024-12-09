2024-12-09 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، اليوم الإثنين، أن عزيمة القوات المسلحة لا تلين، مستفيدة من الدروس المستنبطة ومكتسبة لخبرات جديدة في أنواع القتال في مختلف البيئات والظروف.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نستذكر في كل عام الذكرى الكبيرة في قلوب كل العراقيين بتحرير أرضنا المعطاء من عصابات الظلام الداعشية التي أرادت محو اسم العراق المشرف من خريطة الوجود ولكن بسواعد الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب وباقي القوات الأمنية وتكاتف الشعب العراقي وحكمة مرجعيته العليا تمكنا من كسر شوكة الإرهاب وتحقيق النصر المؤزر".وأضاف، أن "ما تحقق من أمن واستقرار بهذه التضحيات الجسام كان له الأثر البالغ في استدامة مرافق الحياة كافة في المناطق المحررة لتخرج قواتنا المسلحة بعزيمة لا تلين مستفيدة من الدروس المستنبطة ومكتسبة لخبرات جديدة في أنواع القتال في مختلف البيئات والظروف".وتابع، "لا بد من الإشارة إلى الدعم الكبير الذي يوليه السيد القائد العام للقوات المسلحة في دعم الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها وتقديم العون اللازم لإكمال عملية التسليح والتجهيز ورفع الكفاءة القتالية للصنوف كافة".