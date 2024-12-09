وزير التربية: حصلنا على موافقة لتزويد المدارس بالإنترنت المجاني

2024-12-09 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الإثنين، عن حصول موافقة لتزويد المدارس بالانترنت المجاني.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري التقى- في مبنى الوزارة- بفريق شركة هواوي بحضور مدير عام التخطيط دريد الحيالي"، وأشار- خلال اللقاء- إلى "أهمية إدخال البرامج التكنولوجية الحديثة إلى الفضاء التربوي بالتعاون مع الشركات العالمية خاصة بعد إطلاق الخطط الوزارية المتعلقة بالأتمتة ورقمنة المناهج".وأكد الجبوري، أنه "تمكن من الحصول على موافقة شركة إيرثلنك لتزويد المدارس العراقية بخط انترنت مجاني، في بادرة لفتح أفق التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة، للنهوض بواقع المؤسسات التربوية الرقمي المواكب للحداثة".وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا الضرورة الحتمية للتحول الرقمي، والتوجه نحو تطوير القدرات وتحديث عمل المختبرات والنأي بها عن الطرق التقليدية التي باتت تشكل عائقا في رفع مستوى التحسن العلمي والاستيعاب لدى الطلبة، خاصة مع دخول الأدوات التكنولوجية إلى عالم الإبداع والابتكار كالذكاء الاصطناعي".