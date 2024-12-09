2024-12-09 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- فاطمة رحمة

أكد قائد عمليات بغداد، اللواء الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة ستبقى اليد الضاربة لحماية العراق وكل من يحاول المساس بالبلد.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "اتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني والشعب العراقي والقوات المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها من جيش وشرطة وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي والبيشمركة وجميع الأبطال، بمناسبة الذكرى السابعة لتحقيق النصر على الإرهاب"، لافتا إلى أن "هذا النصر تحقق بفضل بسالة وشجاعة أبناء العراق الغيارى وبدماء الشهداء وتضحيات الجرحى الأبطال".

وأضاف، أن "هذا النصر هو تعبير عن مدى لحمة الشعب العراقي وتكاتفهم في الأزمات والشدائد"، مؤكدا ان "معركة النصر ضد عصابات داعش الارهابية أظهرت للجميع وبشكل قاطع ان الهوية الوطنية هي السائدة".

وتابع التميمي: "نعاهد الشعب العراقي على أن قواته المسلحة ستبقى اليد الضاربة لكل من يحاول المساس بالعراق أرضا وشعبا".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، عدة توجيهات بمناسبة يوم النصر الكبير على عصابات داعش.

وتضمنت التوجيهات التي حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع) ما يلي:

-توجيه وزارتي التربية والتعليم في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان، وخصوصاً في المناطق المحررة من جعل يوم الخميس المصادف 12 كانون الأول 2024 يوم الاحتفال المركزي للطلبة في المدارس والجامعات وتخصيص الساعة الأولى لرفع العلم العراقي وإلقاء الكلمات احتفاء بيوم النصر الكبير وتحرير المحافظات من عصابات داعش الإرهابية.

- توجيه القوات الأمنية في جميع المحافظات للعمل على القيام بالفعاليات الشعبية والزينة للاحتفاء بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير في كل القواطع والمحافظات والاقضية والنواحي للفترة من 8 كانون الأول 2024 الى 12 كانون الأول 2024

- توجيه الوزارات والأجهزة الأمنية بإقامة الفعاليات بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي بعد الاحتفال المركزي.

- توجيه النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للاحتفال بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي للفترة من 8 كانون الأول 2024 الى 12 كانون الأول 2024.

- توجيه بضرورة إكمال كل مستحقات عوائل الشهداء والجرحى باعتبارها متبنى أساسي من المنهاج الوزاري للحكومة العراقية.

- توجيه أمانة بغداد ومديريات البلديات بفتح المتنزهات للاحتفال شعبياً بيوم النصر الكبير.

- توجيه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024 في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة احتفاءً بيوم النصر.

-إطلاق مسابقة تمثال فني يجسد عيد النصر الكبير في العراق.

-نشر فلكسات وحملة إعلانية كبرى لتخليد هذه الفعالية العظيمة.