2024-12-09 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

جدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، التأكيد على توحيد الصف الوطني ودعم الجهود الأمنية والعمل المشترك من أجل ترسيخ أمن الوطن لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وقال رئيس الجمهورية في تدوينة على منصة (X) تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "في يوم النصر على عصابات داعش الإرهابية، نتقدم بالتهاني إلى أبناء شعبنا والقوات الأمنية البطلة بتشكيلاتها كافة الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، مستذكرين بإجلال ووفاء الدماء الزكية لشهدائنا، وفتوى المرجعية الدينية العليا التي حشّدت قوى الشعب".

وشدد على "توحيد الصف الوطني ودعم الجهود الأمنية والعمل المشترك من أجل ترسيخ أمن الوطن لمواجهة أي تهديدات محتملة، والعمل على تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".