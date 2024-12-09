السامرائي وبارزاني يبحثان تطورات سوريا وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية

2024-12-09 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، (9 كانون الأول 2024)، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصاً التغيرات الحاصلة في سوريا، وأهمية تعزيز الاستقرار في العراق والمنطقة.

وناقش الجانبان، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، "ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف السياسية العراقية لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يخدم مصلحة العراق وشعبه".

وأكد اللقاء على "أهمية توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية، والعمل على ترسيخ السلم والاستقرار عبر الحوار البنّاء والتفاهم المشترك بين القوى السياسية العراقية".