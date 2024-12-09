وزير التربية يعلن الحصول على الموافقة لتزويد المدارس بالإنترنت المجاني

2024-12-09 18:30:08 - المصدر: الفرات نيوز

أشار وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري الى أهمية إدخال البرامج التكنولوجية الحديثة الى الفضاء التربوي بالتعاون مع الشركات العالمية خاصة بعد إطلاق الخطط الوزارية المتعلقة بالأتمتة ورقمنة المناهج وذلك في أثناء حديثه مع فريق شركة هواوي بحضور مدير عام التخطيط دريد الحيالي .

ناقش الجانبان الضرورة الحتمية للتحول الرقمي والتوجه نحو تطوير القدرات وتحديث عمل المختبرات والنأي بها عن الطرق التقليدية التي باتت تشكل عائقا في رفع مستوى التحسن العلمي والاستيعاب لدى الطلبة خاصة مع دخول الادوات التكنولوجية الى عالم الإبداع والابتكار كالذكاء الاصطناعي.

من جانبه أكد الجبوري انه تمكن من الحصول على موافقة شركة ايرثلنك لتزويد المدارس العراقية بخط انترنيت مجاني في بادرة لفتح أفق التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة للنهوض بواقع المؤسسات التربوية الرقمي المواكب للحداثة، علما ان اللقاء جرى في مبنى الوزارة،اليوم.