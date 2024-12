طهران تدعو بغداد لتحديد قضايا 500 سجين إيراني بالعراق

2024-12-09 18:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى طالب القضاء الإيراني، اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مصير نحو 500 مواطنا إيرانيا مسجونين في العراق. وقال مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية، خسرو حكيمي، إن "هناك أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين تشمل نقل المحكومين وتسليم المجرمين والتعاون في المجال الجنائي للشؤون القانونية والتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية؛ ويجري تنفيذ هذه الاتفاقيات […]

