2024-12-09 20:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف / عراق اوبزيرفر حذر زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من تحرك لنشر الفتنة في العراق، فيما دعا لـ”الاستغفار والصيام”. وقال صالح محمد العراقي وزير الصدر، “نعم، إن في العراق من سيحاول نشر الفتنة وزعزعة الأمن وفق أهوائه وشهواته ومصالحه من الداخل والخارج على حدّ سواء. بل ومن داخل التيار الوطني الشيعي …

