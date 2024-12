2024-12-09 20:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت / متابعة عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر، قائمة بأسعار تذاكر افتتاح خليجي 26. وأجريت قرعة كأس الخليج العربي 26 في 9 نوفمبر 2024 بالمدينة الكويتية، وذلك بعد أن تم اختيار دولة الكويت لتستضيف بطولة خليجي 26. فاز منتخب العراق بكأس الخليج في نسخته الأخيرة التي أقيمت على أرضه، بعد أن تغلب على المنتخب العُماني …

The post قائمة بأسعار تذاكر افتتاح خليجي 26 في الكويت first appeared on Observer Iraq.