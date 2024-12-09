2024-12-09 20:00:05 - المصدر: ايشان

سلّم ممثلا مقتدى الصدر، تحسين الحميداوي، وإبراهيم الجابري، عناصر قيل إنهم من سرايا السلام، إلى القوات الأمنية، بعدما مزقوا صورة أبي هادي والمهندس في جانب الكرخ من بغداد. وقبل ذلك، حذر زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، مما وصفه بـ “الفتنة الخارجية”، لاستهداف العراق، بعد ما أظهر مقطع مصور قيام عناصر، قيل إنهم “صدريون”، برفع […]

ظهرت المقالة الحميداوي والجابري يسلمان أفراداً للقوات الأمنية بعد ما مزّقوا صورة أبي هادي والمهندس أولاً على ايشان.



