2024-12-09 20:00:05 - المصدر: ايشان

حذر زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، مما وصفه بـ “الفتنة الخارجية”، لاستهداف العراق، بعد ما أظهر مقطع مصور قيام عناصر، قيل إنهم “صدريون”، برفع صورة “أبي هادي وقادة النصر”، فيما دعا إلى الصيام والاستغفار. وكتب صالح محمد العراقي، نقلاً عن الصدر: “قال تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْـ،،ـرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَما يَمْكُرُونَ […]

ظهرت المقالة الصدر يحذر من “فتنة خارجية” تستهدف العراق ويدعو “للصيام والاستغفار” أولاً على ايشان.



