2024-12-09 20:00:05 - المصدر: ايشان

ظهر الرئيس السوري “المخلوع” بشار الأسد، في موسكو، بعد “غموض” حول سفره بطائرته إلى روسيا، وكيف تخلّص من تقدم عناصر “المعارضة السورية” سريعاً صوب العاصمة السورية دمشق. مع لحظة وصول “المعارضين” إلى قصور الأسد، حتى بدأوا بالبحث عنه في الغرف، وخرجت أنباء من وسائل الإعلام بأنه ما زال مختبئاً، وأخرى أكدت “مغادرته” قبل يوم من […]

ظهرت المقالة “هروب الديكتاتور”.. معلومات “مثيرة” حول طائرة الأسد: تسع 90 راكباً واقتربت من العراق أولاً على ايشان.



