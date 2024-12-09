مسؤول حكومي يحدد موعد صرف رواتب موظفي كردستان

2024-12-09 20:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف وكيل وزارة المالية والمستشار الاقتصادي لرئيس حكومة الإقليم ريباز حملان، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، عن موعد صرف رواتب موظفي كردستان.

وقال حملان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "سيتم صرف رواتب موظفي الإقليم لشهري الـ10 والـ11 نهاية الأسبوع الحالي"، مبيناً أنه "تم تسليم قوائم شهر 12 الى وزارة المالية الاتحادية".

وأضاف أن "هناك جهوداً كبيرة بذلها الفريق الوزاري الكردي في بغداد منهم وزير الخارجية فؤاد حسين والاعمار بنكين ريكاني والنائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله".

وأضاف أن "بغداد ارسلت 761 مليار دينار كرواتب لشهر تشرين الأول و759 مليار دينار رواتب لتشربن الثاني والمبلغ المطلوب لتوزيع الراتب 996 مليار".



