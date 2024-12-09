خلال 72 ساعة.. نائب يكشف عن نتائج 4 عمليات أمنية نوعية في العراق

2024-12-09 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، عن نتائج أربع عمليات أمنية نوعية في العراق خلال 72 ساعة.

وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "فرقا أمنية مختصة مدعومة بجهد استخباري نفذت خلال الساعات 72 الماضية 4 عمليات نوعية في عدة محافظات استهدفت خلايا نائمة ونجحت في اعتقال أغلب افرادها".

وأضاف أن "العمليات تأتي في اطار الجهد النوعي لإنهاء خطر الخلايا النائمة وتأمين جهود تعزيز الاستقرار الداخلي وزيادة الضغط في محاور عدة".

وأشار الى أن "تنامي قدرات الجهد الاستخباري وفك طلاسم ملف الخلايا النائمة أسهم في كشف هوية الكثير من افرادها واعطاء الضوء الاخضر باعتقالهم".