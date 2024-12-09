الإطار: الاستعداد للوقوف بوجه قوى الظلام إذا ما تكررت في التعرض لأمن البلاد

2024-12-09 20:30:09 - المصدر: الفرات نيوز

قادة الإطار التنسيقي تعقد اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة مجريات الأحداث في المنطقة والعالم والدور الذي يلعبه العراق لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

- أكد الإطار دعمه الكامل لما تقوم به الحكومة من جهود أمنية ودبلوماسية لحماية المصالح العراقية

- استذكر قادة الإطار التنسيقي مواقف التضحية والفداء والثبات لقواتنا المسلحة والحشد الشعبي والأجهزة والتشكيلات الامنية كافة بمناسبة الذكرى السابعة للانتصار على عصابات داعش الإرهابية وتحرير المحافظات العراقية

- أكد قادة الإطار استمرار أبناء العراق الشجعان بنفس النهج والاستعداد للوقوف بوجه قوى الظلام إذا ما تكررت في التعرض لأمن البلاد