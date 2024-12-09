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بحضور السوداني.. اجتماع لقوى الاطار التنسيقي وهذه مخرجاته

بحضور السوداني.. اجتماع لقوى الاطار التنسيقي وهذه مخرجاته
بحضور السوداني.. اجتماع لقوى الاطار التنسيقي وهذه مخرجاته
2024-12-09 21:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن دعمه الكامل لجهود الحكومة بحماية المصالح العراقية. وقالت الدائرة الإعلامية للاطار في بيان ، ان “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري اليوم الاثنين ٩-١٢-٢٠٢٤ في مكتب محسن المندلاوي، وتمت مناقشة مجريات الاحداث في المنطقة والعالم والدور الذي يلعبه العراق لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة”. واكد الاطار …

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بحضور السوداني.. اجتماع لقوى الاطار التنسيقي وهذه مخرجاته

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