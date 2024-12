2024-12-09 21:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر قرر مجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، منع استيراد 5 محاصيل. وقال المجلس في بيان، ان “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة السابعة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء …

The post العراق يمنع استيراد هذه المواد first appeared on Observer Iraq.