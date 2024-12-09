العراق يدين استيلاء اسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا

2024-12-09 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، (9 كانون الأول 2024)، عن إدانتها بأشد العبارات على استيلاء الكيان الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية في الجولان والأراضي المجاورة لها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وشددت "على أهمية احترام سيادة سوريا، والحفاظ على استقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، وضرورة الامتناع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية".

وأضافت "كما تدعو المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في إدانة هذا العدوان السافر واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تستغل الوضع الراهن الذي تمر به الجمهورية العربية السورية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الأحد، انهيار اتفاق "فض الاشتباك" لعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان، وأنه أمر الجيش بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة، وذلك عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.







