افتتاح مجسر الفضيلية في بغداد

2024-12-09 21:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افتتح وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، اليوم الإثنين، (9 كانون الأول 2024)، مجسرات الفضيلية شرقي العاصمة بغداد.

وتربط المُجسرات شارع 77 تقاطع القدس - العبور، والطريق الرئيس مع المشتل، ويُسهل الدخول إلى منطقة البلديات.

والمشروع المفتتح وهو أحد مشاريع فك الاختناقات المرورية ببغداد يتكون من ثلاثة مجسرات، لتطوير تقاطع القدس، الأول (العلوي) يربط منطقة الفضيلية باتجاه المشتل، والثاني السفلي يربط منطقة المشتل باتجاه الفضيلية.

أما المجسر الثالث فيربط منطقة المشتل باتجاه منطقة البلديات.

ويبلغ طول المجسر الأول (675) مترا، وبعرض 8،5 أمتار، أمّا المُجسر الثاني فبلغ طوله (365) مترا، وبعرض 8،5 امتار ايضا، بينما الثالث فبلغ طوله (350) مترا، وبواقع مسارين بإتجاه واحد لكل المجسرات، فيما بلغ عدد الركائز الكلي للمجسرات الثلاثة: (27) ركيزة.





















