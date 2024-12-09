2024-12-09 21:40:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الإثنين، وضع حجر الأساس لطريق زوار السيد محمد ابن الإمام علي الهادي (عليه السلام) في محافظة صلاح الدين ضمن أعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي، فيما أعلن الفريق إكمال 22 مشروعاً.وقال الظالمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "أجرينا زيارة تفقدية إلى محافظة صلاح الدين، وبدأنا من قضاء الدجيل، وكان لدينا جولة تفقدية لعدد من مشاريع الجهد الهندسي، حيث تم وضع حجر الأساس لطريق زوار السيد محمد ابن الإمام علي الهادي (عليه السلام) في قضاء بلد، كون هذا الطريق سيكون محوريا ويساعد على فك الاختناقات، إضافة إلى توسعة القضاء".وأضاف الظالمي، أن "هناك مشاريع أخرى سوف نعلن عنها في حينها"، مؤكدا، أن "هذه المشاريع جاءت بعد التوجيهات المستمرة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في كيفية تقديم الخدمة وتحقيق تطلعات المواطنين في المحافظة".وأشار إلى، أن "فريق الجهد الخدمي والهندسي عمل في عدة مشاريع بصلاح الدين ضمت محطات المجاري بينها محطة الدجيل، إضافة إلى أن هناك شوارع فرعية رئيسية سيتم العمل على إنجازها".وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجهد الخدمي والهندسي عبد الرزاق المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظة صلاح الدين شهدت إكمال 22 مشروعا لفريق الجهد الخدمي والهندسي، وكذلك أعمال تأهيل شبكات الماء والمجاري والأعمال الترابية والسبيس وأعمال التبليط، ضمن قطاع البلديات".وأضاف المالكي، "لدينا أعمال ضمن قطاع الصحة والتربية، كما أن لدينا أكثر من 20 مشروعا لعام 2025 وثلاثة مشاريع سيتم المباشرة بها قريبا ضمن ملحق 2024".





