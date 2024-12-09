وزير الإعمار والإسكان يفتتح مجسر الفضيلية

2024-12-09 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

افتتح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الإثنين، مجسر الفضيلية.

وقال ريكاني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "افتتاح المشروع يمثل خطوة مهمة لمعالجة الزحامات الخانقة التي كانت تشهدها المنطقة".

وأضاف، أن "الوزارة واجهت تحديات كبيرة خلال تصميم المشروع؛ بسبب كثرة التعارضات الفنية، خصوصاً في مجالات المياه والكهرباء والمجاري، لكننا تمكنا من التغلب على جميع هذه المشاكل وإنجاز المشروع بنجاح".