وزيرة الاتصالات: أطلقنا خدمة الانترنت المجاني للمدارس

2024-12-09 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة الانترنت المجاني للمدارس.وقالت الياسري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الاتصالات ممثلة بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية الزمت شركة (ايرثلنك) باعتبارها اكبر مزودي خدمة الانترنت في العراق، بتزويد المدارس بانترنت مجاني لكل مدرسة عن طريق الكيبل الضوئي FTTH".وأضافت، أن "ذلك جاء تنفيذاً لبرنامج حكومة الخدمة الوطنية ووزارة الاتصالات في توفير الانترنت المدعوم للمدارس، ولتحقيق أولويات الحكومة في التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي وثورة الذكاء الاصطناعي".