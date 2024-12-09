رغم إغلاقه.. ما حقيقة عودة عراقيين من سوريا عبر منفذ القائم؟- عاجل

2024-12-09 21:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

كشف القيادي في حشد الانبار مندول الجغيفي، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، عن حقيقة عودة عراقيين من سوريا عن طريق منفذ القائم الحدودي.

وقال الجغيفي لـ"بغداد اليوم"، إن "معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا مغلق تماما أمام حركة المسافرين منذ أيام والحديث عن عودة بعض العراقيين من سوريا من خلاله، غير دقيق".

وأضاف، أن "عددا ليس بالقليل من العراقيين موجودون في العديد من المدن السورية وهم ينتظرون أن تهدأ الامور للعودة بعد فتح المعبر"، مؤكدا، أن "جميع المناطق الحدودية خاضعة الان لإجراءات أمنية مشددة بناء على أوامر عليا من بغداد تحسبا لأي طارئ".

وأشار الى أن "الاجراءات في الشريط الحدودي العراقي احترازية وتشارك بها كل التشكيلات الامنية دون استثناء مع اهتمام على أعلى المستويات من قبل بغداد"، لافتا الى أن "زيارة وزير الداخلية يوم أمس للشريط الحدودي أكدت على أهمية ملف الحدود وباقي المدن القريبة منها".

وأعلنت قيادة قوات أمن الحدود السبت الماضي، اغلاق معبر القائم الحدودي بشكل كامل وأن الحدود العراقية مؤمنة.

وقالت القيادة إن معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل وأن الحدود العراقية مؤمنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر"، مبينة أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".