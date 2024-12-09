السوداني وأمير قطر يؤكدان أهمية ضمان وحدة الأراضي السورية

2024-12-09 21:45:08 - المصدر: الفرات نيوز

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تركزت في متابعة التطورات على الساحة السورية، وتداعيات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز التواصل العربي، لضمان وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على سيادة هذا البلد الشقيق.

كما شهد الاتصال توافقاً مشتركاً في الرؤى بما يتعلق باحترام الإرادة الحرة للسوريين بتنوعهم الإثني والديني والثقافي والاجتماعي، و دعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

9 -كانون الأول- 2024