رئيس مجلس القضاء في يوم النصر: التاريخ سجل للعراقيين صفحات من البطولة والشجاعة
2024-12-09 21:50:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الإثنين، أن التاريخ سجل للعراقيين في يوم النصر صفحات من البطولة والشجاعة.
وقال القاضي زيدان في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في ذكرى يوم النصر، فإن التاريخ سجل للعراقيين في هذا اليوم صفحات من البطولة والشجاعة، وهم يدحرون أعتى كيان ظلامي إرهابي عرفه العالم".
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الإثنين، أن التاريخ سجل للعراقيين في يوم النصر صفحات من البطولة والشجاعة.
وقال القاضي زيدان في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في ذكرى يوم النصر، فإن التاريخ سجل للعراقيين في هذا اليوم صفحات من البطولة والشجاعة، وهم يدحرون أعتى كيان ظلامي إرهابي عرفه العالم".