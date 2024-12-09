رئيس مجلس القضاء في يوم النصر: التاريخ سجل للعراقيين صفحات من البطولة والشجاعة

2024-12-09 21:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الإثنين، أن التاريخ سجل للعراقيين في يوم النصر صفحات من البطولة والشجاعة.وقال القاضي زيدان في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في ذكرى يوم النصر، فإن التاريخ سجل للعراقيين في هذا اليوم صفحات من البطولة والشجاعة، وهم يدحرون أعتى كيان ظلامي إرهابي عرفه العالم".